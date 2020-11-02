«“Кайрат” заслуживает быть чемпионом». Деспотович — об уходе из «Астаны», возвращении в Казахстан и дружбе с Куатом и Зайнутдиновым

Экс-нападающий «Астаны» и «Кайрата» Джордже Деспотович в откровенном интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о причинах ухода из столичного клуба, общении с казахстанскими футболистами из РПЛ, а также поделился мнением о том, кто заслужил стать чемпионом казахстанской премьер-лиги в этом сезоне.

28-летний Деспотович приехал в Казахстан в 2015 году, на правах аренды присоединившись к «Жетысу». После неплохой командировки в Талдыкорган, где он за 18 матчей забил пять мячей (включая гол в ворота чемпионов — «Астаны»), серба подписал «Кайрат». В Алматы Деспотович не играл так много, как ему хотелось бы, уж очень хорош был Жерар Гоу. За четыре месяца в алматинском клубе Джордже забил 11 мячей в 15 играх, а звездный час его пришелся на финал Кубка, в котором он оформил дубль, дважды отправив мяч в сетку ворот «Астаны» на столичной арене.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BbHIlWLhz6B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Djordje Despotovic (@ddespot92)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-05T11:13:34+00:00">5 Ноя 2017 в 3:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В феврале 2016 года Деспотович перешел в «Астану» на правах свободного агента, игроком которой впоследствии был на протяжении двух с лишним лет. Также была краткосрочная аренда в стан «Тобола». В составе шестикратных чемпионов Джордже провел 79 матчей во всех турнирах, отметившись 20 мячами. В июле 2018 года форвард покинул команду, а спустя месяц подписал контракт с «Оренбургом» из РПЛ.

За один сезон Деспотович стал любимцем местной публики и удостоился капитанской повязки. Именно серб тащил команду и забивал голы из любой позиции. Но по итогам сезона-2019/20 «Оренбург» вылетел из РПЛ, после чего Деспотович перешел в казанский «Рубин». В новой команде Деспот (именно так написано на игровой футболке игрока, начиная с периода выступлений в «Оренбурге») не стал тратить время на излишнюю адаптацию, сходу раскрыв свой бомбардирский потенциал. В текущей кампании форвард набрал восемь очков по системе «гол+пас», застолбив за собой первое место в команде по данному показателю.

— Джордже, прямо сейчас тебя без преувеличений можно назвать лидером «Рубина». Как оцениваешь свои показатели в этом сезоне?

— В текущем розыгрыше я забил шесть голов и сделал две результативные передачи, но самое главное — это результаты команды. Если хорошо играет команда, то и голы придут. Так что, конечно, доволен собой и своей игрой, но надо продолжать и не останавливаться на достигнутом, надеюсь, что так и будет.

— Два с половиной года назад ты ушел из «Астаны». Это было твое личное желание или решение клуба?

— Да, я тогда ушел из «Астаны», у меня оставалось еще полгода по контракту с клубом. Мы сели и договорились с руководством о моем уходе. Я сам хотел что-то поменять и в целом улучшить уровень своей игры. Были пара предложений из Европы и один вариант с переходом в РПЛ. Этим клубом был «Оренбург», куда я и решил перейти. Подумал, что если там хорошо себя зарекомендую, то меня заберут большие команды, впрочем, так и случилось. Я очень хорошо играл в «Оренбурге», стал капитаном команды, забивал много голов.

— В начале сентября ты получил свой первый вызов в сборную Сербии. Как тебе атмосфера в команде?

— Все отлично и круто, атмосфера замечательная. Недавно мы выиграли в важной игре (9 октября сборная Сербии обыграла Норвегию в полуфинале стыковых матчей за выход на Евро — прим. ред.), теперь нам осталось победить Шотландию, после чего выйдем на Евро. Надеюсь, что нам удастся это сделать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFFO-oJj0Qs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFFO-oJj0Qs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFFO-oJj0Qs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-13T15:29:32+00:00">13 Сен 2020 в 8:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ностальгируешь вместе с Неманьей Максимовичем?

— С Неманьей мы очень много говорим о периоде, проведенном в «Астане». У нас там было очень хорошее время, добивались положительных результатов. В тот момент мы были молоды, нам нужно было набираться опыта, почувствовать атмосферу чемпионства и понять, чего мы можем добиться.

— Сейчас твоим тренером является известный специалист Леонид Слуцкий. Как тебе работа под руководством этого тренера? Можешь ли сравнить со Станимиром Стойловым или Владимиром Вайссом?

— Слуцкий — очень хороший тренер. Вместе с ним я прогрессирую как игрок. Но всем тренерам, с которыми я работал, могу сказать только «спасибо». Ни с одним из них у меня не было проблем, у всех я, в принципе, играл. Так что не буду сравнивать кого-то из своих тренеров, для меня важен каждый из них.

— Сейчас в чемпионате России выступают Исламбек Куат и Бахтиер Зайнутдинов, с которыми ты знаком еще со времен выступлений в Казахстане. Поддерживаешь ли с ними связь?

— Да, с Куатом еще совсем недавно играл в «Оренбурге», считаю, что он мне как родственник. Мы с ним уже давно дружим, поэтому был очень рад, когда он подписал контракт с «Оренбургом». Он хорошо играл, да и сейчас выступает за «Химки». Баха Зайнутдинов отлично показывает себя в РПЛ. Он демонстрировал высокий уровень в «Ростове», а сейчас не снижает планку и в ЦСКА. С Бахой хорошо общаюсь, разговаривал с ним, когда мне предлагал контракт «Ростов», но с этим клубом не сложилось и контракт я не подписал. Я очень рад, что в наш чемпионат приезжают такие футболисты.

— Давай поговорим о КПЛ. Сейчас ситуация такова, что «Кайрат» практически в шаге от чемпионства. Ты больше рад за «Кайрат» или переживаешь за кризис в «Астане»?

— Да, я видел, что «Кайрат» идет к чемпионству. Я думаю, что этот клуб, с таким президентом, из такого красивого города, с такой организацией команды, тоже заслуживает быть чемпионом. Я рад за «Кайрат», все-таки я играл там полгода, даже больше. Ничего больше я тут сказать не могу, кроме как порадоваться, пацанов из команды хорошо знаю. Так что хотел бы их поздравить, если они, конечно же, станут чемпионами. Я знаю, как работает президент клуба, очень хорошо с ним знаком, поэтому я за него рад. Я знаю, как сильно он хотел завоевать это чемпионство.

— Что скажешь болельщикам из Казахстана?

— Всем казахстанским болельщикам большой привет! Смотрите российский футбол. Никогда не знаешь, что произойдет в жизни, как все будет. Но может быть, когда моя футбольная карьера будет подходить к концу, я еще вернусь поиграть в Казахстан. Но все же, опять-таки, никогда не знаешь, как все сложится. Спасибо всем вам за поддержку!