«“Кайрат” заслуживает быть чемпионом». Деспотович — об уходе из «Астаны», возвращении в Казахстан и дружбе с Куатом и Зайнутдиновым
А также о своей карьере в РПЛ.
А также о своей карьере в РПЛ.
28-летний Деспотович приехал в Казахстан в 2015 году, на правах аренды присоединившись к «Жетысу». После неплохой командировки в Талдыкорган, где он за 18 матчей забил пять мячей (включая гол в ворота чемпионов — «Астаны»), серба подписал «Кайрат». В Алматы Деспотович не играл так много, как ему хотелось бы, уж очень хорош был Жерар Гоу. За четыре месяца в алматинском клубе Джордже забил 11 мячей в 15 играх, а звездный час его пришелся на финал Кубка, в котором он оформил дубль, дважды отправив мяч в сетку ворот «Астаны» на столичной арене.
В феврале 2016 года Деспотович перешел в «Астану» на правах свободного агента, игроком которой впоследствии был на протяжении двух с лишним лет. Также была краткосрочная аренда в стан «Тобола». В составе шестикратных чемпионов Джордже провел 79 матчей во всех турнирах, отметившись 20 мячами. В июле 2018 года форвард покинул команду, а спустя месяц подписал контракт с «Оренбургом» из РПЛ.
За один сезон Деспотович стал любимцем местной публики и удостоился капитанской повязки. Именно серб тащил команду и забивал голы из любой позиции. Но по итогам сезона-2019/20 «Оренбург» вылетел из РПЛ, после чего Деспотович перешел в казанский «Рубин». В новой команде Деспот (именно так написано на игровой футболке игрока, начиная с периода выступлений в «Оренбурге») не стал тратить время на излишнюю адаптацию, сходу раскрыв свой бомбардирский потенциал. В текущей кампании форвард набрал восемь очков по системе «гол+пас», застолбив за собой первое место в команде по данному показателю.
— Джордже, прямо сейчас тебя без преувеличений можно назвать лидером «Рубина». Как оцениваешь свои показатели в этом сезоне?
— В текущем розыгрыше я забил шесть голов и сделал две результативные передачи, но самое главное — это результаты команды. Если хорошо играет команда, то и голы придут. Так что, конечно, доволен собой и своей игрой, но надо продолжать и не останавливаться на достигнутом, надеюсь, что так и будет.
— Два с половиной года назад ты ушел из «Астаны». Это было твое личное желание или решение клуба?
— Да, я тогда ушел из «Астаны», у меня оставалось еще полгода по контракту с клубом. Мы сели и договорились с руководством о моем уходе. Я сам хотел
— В начале сентября ты получил свой первый вызов в сборную Сербии. Как тебе атмосфера в команде?
— Все отлично и круто, атмосфера замечательная. Недавно мы выиграли в важной игре (9 октября сборная Сербии обыграла Норвегию в полуфинале стыковых матчей за выход на Евро — прим. ред.), теперь нам осталось победить Шотландию, после чего выйдем на Евро. Надеюсь, что нам удастся это сделать.
— Ностальгируешь вместе с Неманьей Максимовичем?
— С Неманьей мы очень много говорим о периоде, проведенном в «Астане». У нас там было очень хорошее время, добивались положительных результатов. В тот момент мы были молоды, нам нужно было набираться опыта, почувствовать атмосферу чемпионства и понять, чего мы можем добиться.
— Сейчас твоим тренером является известный специалист Леонид Слуцкий. Как тебе работа под руководством этого тренера? Можешь ли сравнить со Станимиром Стойловым или Владимиром Вайссом?
— Слуцкий — очень хороший тренер. Вместе с ним я прогрессирую как игрок. Но всем тренерам, с которыми я работал, могу сказать только «спасибо». Ни с одним из них у меня не было проблем, у всех я, в принципе, играл. Так что не буду сравнивать
— Сейчас в чемпионате России выступают Исламбек Куат и Бахтиер Зайнутдинов, с которыми ты знаком еще со времен выступлений в Казахстане. Поддерживаешь ли с ними связь?
— Да, с Куатом еще совсем недавно играл в «Оренбурге», считаю, что он мне как родственник. Мы с ним уже давно дружим, поэтому был очень рад, когда он подписал контракт с «Оренбургом». Он хорошо играл, да и сейчас выступает за «Химки». Баха Зайнутдинов отлично показывает себя в РПЛ. Он демонстрировал высокий уровень в «Ростове», а сейчас не снижает планку и в ЦСКА. С Бахой хорошо общаюсь, разговаривал с ним, когда мне предлагал контракт «Ростов», но с этим клубом не сложилось и контракт я не подписал. Я очень рад, что в наш чемпионат приезжают такие футболисты.
— Давай поговорим о КПЛ. Сейчас ситуация такова, что «Кайрат» практически в шаге от чемпионства. Ты больше рад за «Кайрат» или переживаешь за кризис в «Астане»?
— Да, я видел, что «Кайрат» идет к чемпионству. Я думаю, что этот клуб, с таким президентом, из такого красивого города, с такой организацией команды, тоже заслуживает быть чемпионом. Я рад за «Кайрат»,
— Что скажешь болельщикам из Казахстана?
— Всем казахстанским болельщикам большой привет! Смотрите российский футбол. Никогда не знаешь, что произойдет в жизни, как все будет. Но может быть, когда моя футбольная карьера будет подходить к концу, я еще вернусь поиграть в Казахстан. Но все же,
Димаш Тулегенов