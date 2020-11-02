В Казахстане дисквалифицированный футболист вышел на поле и забил гол. Команде грозит техническое поражение

Столичный СДЮСШОР № 8 задействовала в игре 14-го тура первой лиги Казахстана дисквалифицированного футболиста, и теперь команду ждет техническое поражение, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что 20-летний полузащитник Бексултан Шамши в матче 13-го тура получил желтую карточку и должен был пропустить игру 14-го тура против «Жетысу Б» (2:2). Однако главный тренер столичной команды Андрей Шумара выпустил данного игрока на замену на 61-й минуте и Шамши даже успел забить гол.

Столичному СДЮСШОР № 8 грозит техническое поражение, а «Жетысу Б» должен подняться на второе место в своей конференции.