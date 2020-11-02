Экс-защитник «Зенита» может перейти в «Ливерпуль»
Бывший защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай может подписать контракт с «Ливерпулем», сообщает Don Balon.
Бывший защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай может подписать контракт с «Ливерпулем», сообщает Don Balon.
По информации издания, английский клуб видит в аргентинце замену Вирджилу ван Дейку, который выбыл на длительный срок
Последним клубом Гарая была «Валенсия». После завершения прошлого сезона он покинул команду. В настоящее время он находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Гарай интересен