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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-защитник «Зенита» может перейти в «Ливерпуль»

Бывший защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай может подписать контракт с «Ливерпулем», сообщает Don Balon.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, английский клуб видит в аргентинце замену Вирджилу ван Дейку, который выбыл на длительный срок из-за повреждения крестообразных связок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последним клубом Гарая была «Валенсия». После завершения прошлого сезона он покинул команду. В настоящее время он находится в статусе свободного агента.

Ливерпуль (Ливерпуль)

Ранее сообщалось, что Гарай интересен топ-клубам Италии.

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