Экс-защитник «Зенита» может перейти в «Ливерпуль»

По информации издания, английский клуб видит в аргентинце замену Вирджилу ван Дейку, который выбыл на длительный срок из-за повреждения крестообразных связок.

Последним клубом Гарая была «Валенсия». После завершения прошлого сезона он покинул команду. В настоящее время он находится в статусе свободного агента.