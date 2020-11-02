Появилось видео дебютного гола казахстанского футболиста за европейский клуб

24-летний форвард отличился в матче 24-го тура против клуба «Тукумс 2000», открыв счет на восьмой минуте игры.

Напомним, этот матч стал для Сарсенова четвертым за «Спартак», в который он перешел из «Валмиеры» в начале сентября. Ранее на его счету был один ассист.