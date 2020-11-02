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16:22 (мск), источник: Vesti.kz

Появилось видео дебютного гола казахстанского футболиста за европейский клуб

Ранее на его счету был один ассист.

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Предлагаем вашему вниманию видео дебютного гола казахстанского нападающего Самата Сарсенова за латвийский «Спартак».

24-летний форвард отличился в матче 24-го тура против клуба «Тукумс 2000», открыв счет на восьмой минуте игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, этот матч стал для Сарсенова четвертым за «Спартак», в который он перешел из «Валмиеры» в начале сентября. Ранее на его счету был один ассист.

Этнический казах из России, он защищал цвета казахстанской «молодежки» и выступал за «Оренбург». А в КПЛ поиграл за «Кайрат» и «Тараз».

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