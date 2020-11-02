Появилось видео дебютного гола казахстанского футболиста за европейский клуб
Ранее на его счету был один ассист.
Ранее на его счету был один ассист.
Предлагаем вашему вниманию видео дебютного гола казахстанского нападающего Самата Сарсенова за латвийский «Спартак».
24-летний форвард отличился в матче 24-го тура против клуба «Тукумс 2000», открыв счет на восьмой минуте игры.
Напомним, этот матч стал для Сарсенова четвертым за «Спартак», в который он перешел из «Валмиеры» в начале сентября. Ранее на его счету был один ассист.
Этнический казах из России, он защищал цвета казахстанской «молодежки» и выступал за «Оренбург». А в КПЛ поиграл за «Кайрат» и «Тараз».