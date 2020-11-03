Грозный — основной кандидат на пост главного тренера «Ордабасы»

Об этом «Чемпионату» сообщили источник, знакомый с ситуацией, и собеседник, близкий к специалисту.

«Руководство “Ордабасы” намерено сменить главного тренера в конце нынешнего сезона. У Кахабера Цхададзе (главного тренера. — Прим. “Чемпионата”) разногласия с боссом клуба. Дни специалиста в команде сочтены. В регионе хотят развивать футбол, поэтому руководство области желает видеть у руля команды тренера с именем. Ввиду былых заслуг и опыта работы в Казахстане выбор пал Вячеслава Грозного», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник, близкий к специалисту, подтвердил эту информация и добавил, что Грозный получил предложения и от других казахстанских команд.

«Грозный — кандидатура высших лиц региона. Руководство очень хочет видеть украинского специалиста в команде, но есть нюансы: на данный момент у Вячеслава Викторовича сразу три предложения от казахстанских клубов», — сказал собеседник.

Последним местом работы Грозного стал карагандинский «Шахтёр», который он возглавил в конце 2019 года. Под руководством украинского тренера карагандинцы провели два матча: уступили «Тоболу» (1:3) и обыграли «Кайрат» (1:0). Специалист покинул пост главного тренера команды летом 2020 года по обоюдному согласию сторон.

Как тренер, Грозный возглавлял «Арсенал-Киев» (2002−2004, 2010, 2018−2019), запорожский «Металлург» (2005−2006), «Терек» (2008−2009), костанайский «Тобол» (2011−2012), «Говерлу» (2013−2016), тбилисское «Динамо» (2016−2017) и павлодарский «Иртыш» (2017). Кроме того, Грозный работал помощником Олега Романцева в московском «Спартаке» (1994−1996, 1999−2002).