Грозный — основной кандидат на пост главного тренера «Ордабасы»
Фаворитом на пост главного тренера казахстанского «Ордабасы» является Вячеслав Грозный.
Фаворитом на пост главного тренера казахстанского «Ордабасы» является Вячеслав Грозный.
Об этом «Чемпионату» сообщили источник, знакомый с ситуацией, и собеседник, близкий к специалисту.
«Руководство “Ордабасы” намерено сменить главного тренера в конце нынешнего сезона. У Кахабера Цхададзе (главного тренера. — Прим. “Чемпионата”) разногласия с боссом клуба. Дни специалиста в команде сочтены. В регионе хотят развивать футбол, поэтому руководство области желает видеть у руля команды тренера с именем. Ввиду былых заслуг и опыта работы в Казахстане выбор пал Вячеслава Грозного», — сказал источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник, близкий к специалисту, подтвердил эту информация и добавил, что Грозный получил предложения и от других казахстанских команд.
«Грозный — кандидатура высших лиц региона. Руководство очень хочет видеть украинского специалиста в команде, но есть нюансы: на данный момент у Вячеслава Викторовича сразу три предложения от казахстанских клубов», — сказал собеседник.
Последним местом работы Грозного стал карагандинский «Шахтёр», который он возглавил в конце 2019 года. Под руководством украинского тренера карагандинцы провели два матча: уступили «Тоболу» (1:3) и обыграли «Кайрат» (1:0). Специалист покинул пост главного тренера команды летом 2020 года по обоюдному согласию сторон.
Как тренер, Грозный возглавлял «Арсенал-Киев» (2002−2004, 2010, 2018−2019), запорожский «Металлург» (2005−2006), «Терек» (2008−2009), костанайский «Тобол» (2011−2012), «Говерлу» (2013−2016), тбилисское «Динамо» (2016−2017) и павлодарский «Иртыш» (2017). Кроме того, Грозный работал помощником Олега Романцева в московском «Спартаке» (1994−1996, 1999−2002).
«Ордабасы», руководство которого хочет видеть Грозного главным тренером команды, занимает третье место в чемпионате Казахстана. У шымкентской команды в 16 турах 27 очков.