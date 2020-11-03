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08:49 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-тренер «Барселоны» пытался «указать на дверь» Месси

Между бывшим главным наставником «Барселоны» Кике Сетьеном и аргентинским нападающим и капитаном команды Лионелем Месси произошел конфликт, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, перепалка между специалистом и футболистом произошла в перерыве матча чемпионата Испании с «Сельтой». Месси попытался раскритиковать действия тренера.

Барселона (Барселона)

«Если тебе что-то не нравится, дверь в той стороне», — заявил Сетьен в ответ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что встреча завершилась со счетом 2:2, а игроки «Барселоны» позднее подвергли критике тренерские решения. Сетьен был уволен летом 2020 года после того, как каталонская команда была разгромлена со счетом 2:8 «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Ранее сообщалось, что экс-наставник «Барселоны» рассказал о сложном характере Месси.

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