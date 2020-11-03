Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.11
Лидс
Лестер
14
Футбол. Зарубежный
2.11
Вильярреал
Вальядолид
20
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
2.11
Верона
Беневенто
31
Футбол. Зарубежный
2.11
Хоффенхайм
Унион Б
13
Футбол. Зарубежный
2.11
Фулхэм
Вест Бромвич Альбион
20
Все события
Фоторепортажи
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
08:44 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» разгромил «Лидс» и вышел на второе место в АПЛ

«Лестер» на выезде разгромил «Лидс» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AFP 2020

Встреча прошла в понедельник, 2 ноября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Харви Барнс и Джейми Варди, дубль на счету Юри Тилеманса. У хозяев отличился Стюарт Даллас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Лестеру» набрать 15 очков и выйти на второе место в АПЛ. В активе Лидса 10 очков, клуб находится на 12-й позиции.

АПЛ

В следующем туре «Лестер» 8 ноября на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Лидс» днем раньше на выезде встретится с «Кристал Пэлас».

Читайте также
Лидс
1:4
Первый тайм: 0:2
Лестер
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Готовы биться. «Локомотив» в ЛЧ сыграет с испанским «Атлетико»
Известны подробности о госпитализации Марадоны
Экс-тренер «Барселоны» пытался «указать на дверь» Месси
Новые страдания российских клубов в ЛЧ: Топ ставок дня
Хачанов проиграл в первом круге турнира серии Masters в Париже
АПЛ выявила четыре случая коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь