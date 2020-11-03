«Лестер» разгромил «Лидс» и вышел на второе место в АПЛ

Встреча прошла в понедельник, 2 ноября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Харви Барнс и Джейми Варди, дубль на счету Юри Тилеманса. У хозяев отличился Стюарт Даллас.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a9774de36a9fe2f559a" data-vnd="7a9774de36a9fe2f559a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a9774de36a9fe2f559a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Лестеру» набрать 15 очков и выйти на второе место в АПЛ. В активе Лидса 10 очков, клуб находится на 12-й позиции.

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