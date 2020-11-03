«Лестер» разгромил «Лидс» и вышел на второе место в АПЛ
«Лестер» на выезде разгромил «Лидс» в матче седьмого тура Английской
«Лестер» на выезде разгромил «Лидс» в матче седьмого тура Английской
Встреча прошла в понедельник, 2 ноября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Харви Барнс и Джейми Варди, дубль на счету Юри Тилеманса. У хозяев отличился Стюарт Даллас.
Победа позволила «Лестеру» набрать 15 очков и выйти на второе место в АПЛ. В активе Лидса 10 очков, клуб находится на 12-й позиции.
В следующем туре «Лестер» 8 ноября на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Лидс» днем раньше на выезде встретится с «Кристал Пэлас».