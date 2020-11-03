«Бенфика» потерпела крупное поражение в чемпионате Португалии по футболу впервые за 10 лет
ТАСС, 3 ноября. Футболисты «Бенфики» со счетом 0:3 уступили «Боавиште» в гостевом матче шестого тура чемпионата Португалии.
ТАСС, 3 ноября. Футболисты «Бенфики» со счетом 0:3 уступили «Боавиште» в гостевом матче шестого тура чемпионата Португалии.
Забитыми мячами отметились Эйнджел Гомес (18-я минута), Альберт Элис (38) и Янис Хамаш (76).
«Бенфика» проиграла в матче национального первенства с крупным счетом впервые за 10 лет. В предыдущий раз лиссабонскую команду разгромили во встрече чемпионата Португалии 7 ноября 2010 года. Тогда благодаря дублям Халка и Радамеля Фалькао, а также голу Сильвестра Варелы «Порту» на своем поле победил «Бенфику» со счетом 5:0.
«Бенфика» прервала семиматчевую победную серию в различных турнирах. В прошлый раз подопечные Жорже Жезуша не смогли победить 15 сентября — в игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий ПАОК дома победил португальскую команду со счетом 2:1. В следующей стадии ПАОК уступил российскому «Краснодару» (1:2, 1:2). «Боавишта» прервала пятиматчевую серию поражений в очных встречах с «Бенфикой».
В турнирной таблице «Бенфика» занимает второе место с 15 очками в шести матчах. «Боавишта» поднялась на 13-ю строчку, набрав шесть очков. В следующем туре «Бенфика» примет «Брагу» 8 ноября, «Боавишта» в тот же день в гостях сыграет с «Фаренсе». В четверг подопечные Жезуша дома встретятся с шотландскими «Рейнджерс» в рамках группового этапа Лиги Европы.