Известны подробности о госпитализации Марадоны
Стали известны подробности госпитализации легендарного футболиста сборной Аргентины, тренера «Химнасии» Диего Марадоны, сообщает TNT Sports.
Стали известны подробности госпитализации легендарного футболиста сборной Аргентины, тренера «Химнасии» Диего Марадоны, сообщает TNT Sports.
О состоянии здоровья
«Он здесь, потому что захотел так… Это не серьезные проблемы, и госпитализация не была срочной. Его поместили в клинику на три дня, чтобы восстановил гидратацию. Он хочет руководить командой в ближайшем матче», — заявил специалист.
Ранее СМИ информировали, что у 60-летнего специалиста нет симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Однако родственников легендарного футболиста беспокоят его эмоциональные проблемы.
Ранее сообщалось, что легенда сборной Аргентины Марадона отправлен в больницу.