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08:55 (мск), источник: Газета.Ру

Известны подробности о госпитализации Марадоны

Стали известны подробности госпитализации легендарного футболиста сборной Аргентины, тренера «Химнасии» Диего Марадоны, сообщает TNT Sports.

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О состоянии здоровья экс-футболиста рассказал его личный врач Леопольдо Луке.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он здесь, потому что захотел так… Это не серьезные проблемы, и госпитализация не была срочной. Его поместили в клинику на три дня, чтобы восстановил гидратацию. Он хочет руководить командой в ближайшем матче», — заявил специалист.

Ранее СМИ информировали, что у 60-летнего специалиста нет симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Однако родственников легендарного футболиста беспокоят его эмоциональные проблемы.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Аргентины Марадона отправлен в больницу.

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