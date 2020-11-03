«Кайрат» возьмет титул, «Ордабасы» выпадет из тройки. Прогноз Vesti.kz на центральный матч 17-го тура КПЛ
Алматинский клуб может завоевать первое чемпионство за 16 лет.
Алматинский клуб может завоевать первое чемпионство за 16 лет.
Сегодня, 3 ноября, в чемпионате Казахстана пройдет большое южное противостояние с крайне важным турнирным значением для обеих команд. Корреспондент Vesti.kz анонсирует дуэль «Кайрата» и «Ордабасы», отмечая сильные и слабые стороны соперников.
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Итак, «Кайрату» нужно три очка, чтобы обеспечить себе чемпионский титул впервые за 16 лет. Они играют дома, на стадионе «Центральный» при благоприятной погоде, можно снять все вопросы уже сейчас, а потом просто доигрывать чемпионат и дать шанс своей молодежи. Их соперник — крайне уязвим в обороне, очень зависим в атаке от одного, пусть и большого мастера. Победа «Кайрата» — это прогноз, который дает одним целый трофей и потенциально забирает у других даже бронзовые медали.
Прогноз редакции Vesti.kz — победа «Кайрата», 3:1