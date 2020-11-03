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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Астаны» и сборной Казахстана может возглавить клуб турецкой Суперлиги

Накануне команда уволила главного тренера.

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Бывший главный тренер «Астаны» и сборной Казахстана Станимир Стойлов может возглавить турецкий «Кайсериспор», сообщает Ajansspor.com.

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По информации источника, представители клуба уже встретились с 53-летним болгарским специалистом.

Накануне «Кайсериспор» уволил своего главного тренера Бекташа Байрама. В турецкой Суперлиге команда после шести туров занимает 17-е место.

Стойлов возглавлял «Астану» с 2014 по 2018 год. Под его руководством столичная команда четыре раза кряду становилась чемпионом Казахстана, а также впервые в истории казахстанского футбола вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Также болгарский специалист два раза выводил астанчан в групповой раунд Лиги Европы и однажды в 1/16 финала турнира.

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