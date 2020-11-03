Экс-тренер «Астаны» и сборной Казахстана может возглавить клуб турецкой Суперлиги

Стойлов возглавлял «Астану» с 2014 по 2018 год. Под его руководством столичная команда четыре раза кряду становилась чемпионом Казахстана, а также впервые в истории казахстанского футбола вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Также болгарский специалист два раза выводил астанчан в групповой раунд Лиги Европы и однажды в 1/16 финала турнира.