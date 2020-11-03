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11:12 (мск), источник: Vesti.kz

КПЛ отказала клубам в продлении чемпионата. Стала известна причина

Сезон планируют завершить в ноябре.

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Стала известна причина, почему было принято решение завершить чемпионат Казахстана по футболу сезона-2020 в ноябре. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

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«Министерство культуры и спорта рекомендовало всем федерациям завершить все продолжающиеся соревнования до 1 декабря. Официально об этом не говорится, но велика вероятность повторного локдауна в стране. Ну или просто ужесточения карантина. Во всяком случае, спортивные мероприятия попадут под запрет. Именно по этой причине КПЛ намерены завершить 30 ноября, сыграв с 21-го по последний день месяца четыре тура. И, несмотря на то, что некоторые клубы просили продлить чемпионат до 2 декабря, дабы получить больше времени на восстановление игроков, в лиге дали четко понять: в следующем месяце никто играть не будет. Косвенным подтверждением тому является и переверстывание программной сетки телеканала Qazsport. В ноябре на канал выпадет огромная нагрузка, снимать и показывать надо много чего, и из-за этого последние туры премьер-лиги будут показаны не в полном объеме. Во всяком случае на ТВ. Придется смотреть матчи на сайте канала», — написал инсайдер.

Напомним, в текущем сезоне КПЛ из-за пандемии коронавируса была сокращена на 11 туров — с 33 до 22. На данный момент чемпионат возглавляет «Кайрат», набравший 41 очко после 16 туров. Второй идет «Астана» (27), имеющая игру в запасе.

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