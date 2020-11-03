КПЛ отказала клубам в продлении чемпионата. Стала известна причина

«Министерство культуры и спорта рекомендовало всем федерациям завершить все продолжающиеся соревнования до 1 декабря. Официально об этом не говорится, но велика вероятность повторного локдауна в стране. Ну или просто ужесточения карантина. Во всяком случае, спортивные мероприятия попадут под запрет. Именно по этой причине КПЛ намерены завершить 30 ноября, сыграв с 21-го по последний день месяца четыре тура. И, несмотря на то, что некоторые клубы просили продлить чемпионат до 2 декабря, дабы получить больше времени на восстановление игроков, в лиге дали четко понять: в следующем месяце никто играть не будет. Косвенным подтверждением тому является и переверстывание программной сетки телеканала Qazsport. В ноябре на канал выпадет огромная нагрузка, снимать и показывать надо много чего, и из-за этого последние туры премьер-лиги будут показаны не в полном объеме. Во всяком случае на ТВ. Придется смотреть матчи на сайте канала», — написал инсайдер.