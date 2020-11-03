Звезду «Манчестер Юнайтед» арестовали из-за нападения на подругу

Девушка экс-игрока Кейт Гревилл вызвала полицию в воскресенье, 1 ноября, и сообщила о легких травмах. Ей не потребовалась помощь врачей. 46-летнего Гиггза задержали и допросили.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a9774de36a9fe2f559a" data-vnd="7a9774de36a9fe2f559a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a9774de36a9fe2f559a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Гиггз выступал за «Манчестер Юнайтед» на протяжении всей карьеры и провел за него 963 официальных матча. Он рекордсмен клуба по количеству матчей во всех турнирах. С командой он 13 раз выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ), два раза Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА.

Манчестер Юнайтед (Манчестер) Все о команде

О завершении карьеры Гиггз объявил в 2014 году. Тогда же он был назначен на должность ассистента главного тренера «Манчестер Юнайтед», но в 2016-м покинул команду. Сборную Уэльса он возглавил в 2018 году.