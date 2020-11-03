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11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Звезду «Манчестер Юнайтед» арестовали из-за нападения на подругу

Бывший полузащитник, звезда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, ныне возглавляющий сборную Уэльса, арестован по обвинению в нападении на подругу. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: AP 2020

Девушка экс-игрока Кейт Гревилл вызвала полицию в воскресенье, 1 ноября, и сообщила о легких травмах. Ей не потребовалась помощь врачей. 46-летнего Гиггза задержали и допросили.

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Гиггз выступал за «Манчестер Юнайтед» на протяжении всей карьеры и провел за него 963 официальных матча. Он рекордсмен клуба по количеству матчей во всех турнирах. С командой он 13 раз выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ), два раза Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА.

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

О завершении карьеры Гиггз объявил в 2014 году. Тогда же он был назначен на должность ассистента главного тренера «Манчестер Юнайтед», но в 2016-м покинул команду. Сборную Уэльса он возглавил в 2018 году.

В августе 2020-го сообщалось, что капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр арестован на греческом острове Миконос за нападение на полицейских. Английский футболист повздорил с несколькими соотечественниками, очевидцы вызвали полицию. 27-летний защитник оказал сопротивление силовикам и был арестован.

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