Стало известно, когда состоится церемония награждения «Кайрата» в случае чемпионства
Для алматинцев это первое «золото» за 16 лет.
Для алматинцев это первое «золото» за 16 лет.
В эти минуты на Центральном стадионе в Алматы проходит центральный матч 17-го тура казахстанской
В случае победы команда Алексея Шпилевского досрочно станет чемпионом Казахстана в сезоне-2020. Для «Кайрата» это чемпионство станет первым за 16 лет.
«Если “Кайрат” обыграет “Ордабасы”, то церемония награждения команды состоится сразу после матча. Глава ПФЛК Олжас Абраев прибыл на стадион с чемпионской салатницей, так как вероятность определения обладателя золотых медалей именно сегодня имеет высокую вероятность. Для любителей теорий заговора напомню, что в прошлом году точно так же ПФЛК привозила тонду в Костанай, где “Астана” оформила свое шестое чемпионство», — написал инсайдер Айдын Кожахмет в своем