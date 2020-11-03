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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, когда состоится церемония награждения «Кайрата» в случае чемпионства

Для алматинцев это первое «золото» за 16 лет.

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В эти минуты на Центральном стадионе в Алматы проходит центральный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между «Кайратом» и «Ордабасы».

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В случае победы команда Алексея Шпилевского досрочно станет чемпионом Казахстана в сезоне-2020. Для «Кайрата» это чемпионство станет первым за 16 лет.

«Если “Кайрат” обыграет “Ордабасы”, то церемония награждения команды состоится сразу после матча. Глава ПФЛК Олжас Абраев прибыл на стадион с чемпионской салатницей, так как вероятность определения обладателя золотых медалей именно сегодня имеет высокую вероятность. Для любителей теорий заговора напомню, что в прошлом году точно так же ПФЛК привозила тонду в Костанай, где “Астана” оформила свое шестое чемпионство», — написал инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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