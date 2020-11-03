Стало известно, когда состоится церемония награждения «Кайрата» в случае чемпионства

В эти минуты на Центральном стадионе в Алматы проходит центральный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между «Кайратом» и «Ордабасы».

В случае победы команда Алексея Шпилевского досрочно станет чемпионом Казахстана в сезоне-2020. Для «Кайрата» это чемпионство станет первым за 16 лет.