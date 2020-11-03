СМИ: «Манчестер Сити» планирует в январе предложить контракт Месси

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА) игрок может начать переговоры с любым клубом, когда до окончания его текущего контракта остается шесть месяцев. Соглашение Месси действует до конца текущего сезона. По информации издания, «Манчестер Сити» уже готовит предварительный контракт, планируя воспользоваться неопределенностью, возникшей в «Барселоне» после отставки президента клуба Хосепа Бартомеу и совета директоров.
Месси является воспитанником «Барселоны», его дебют за основную команду состоялся в 2004 году.
Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне провел 8 матчей и отметился тремя голами, все забиты с пенальти.