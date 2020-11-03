СМИ: «Манчестер Сити» планирует в январе предложить контракт Месси

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА) игрок может начать переговоры с любым клубом, когда до окончания его текущего контракта остается шесть месяцев. Соглашение Месси действует до конца текущего сезона. По информации издания, «Манчестер Сити» уже готовит предварительный контракт, планируя воспользоваться неопределенностью, возникшей в «Барселоне» после отставки президента клуба Хосепа Бартомеу и совета директоров.