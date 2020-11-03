«Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом и прервал гегемонию «Астаны»
Алматинцы оформили победу в КПЛ досрочно.
Алматинцы оформили победу в КПЛ досрочно.
ФК «Кайрат» досрочно завоевал «золото» чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Сегодня, 3 ноября, алматинская команда принимала шымкентский «Ордабасы» и выиграла со счетом 3:1.
Счет встречи на 36-й минуте открыл бразильский форвард Вагнер Лав.
И практически тут же «Кайрат» заработал пенальти, который точно пробил защитник Нуралы Алип.
Заработав комфортное преимущество в первом тайме, «Кайрату», тем не менее, не удалось сохранить ворота Стаса Покатилова в неприкосновенности. На 77-й минуте разрыв до минимума сократил Жоао Пауло.
Но интрига продержалась недолго. На 80-й минуте вышедший на замену Улар Жаксыбаев забил автогол во время атаки «Кайрата» и установил окончательный счет.
Отметим, что до окончания сезона алматинцам осталось сыграть еще три матча.
Эта победа сделала «Кайрат» недосягаемым для остальных клубов. Команда стала чемпионом Казахстана впервые за 16 лет — в прошлый раз это достижение было оформлено в КПЛ-2004.
Напомним, что последние шесть лет «золото» выигрывала «Астана», которая теперь ведет борьбу за второе место.