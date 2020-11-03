«Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом и прервал гегемонию «Астаны»

ФК «Кайрат» досрочно завоевал «золото» чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 3 ноября, алматинская команда принимала шымкентский «Ордабасы» и выиграла со счетом 3:1.

Счет встречи на 36-й минуте открыл бразильский форвард Вагнер Лав.

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И практически тут же «Кайрат» заработал пенальти, который точно пробил защитник Нуралы Алип.

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Заработав комфортное преимущество в первом тайме, «Кайрату», тем не менее, не удалось сохранить ворота Стаса Покатилова в неприкосновенности. На 77-й минуте разрыв до минимума сократил Жоао Пауло.

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Но интрига продержалась недолго. На 80-й минуте вышедший на замену Улар Жаксыбаев забил автогол во время атаки «Кайрата» и установил окончательный счет.

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Отметим, что до окончания сезона алматинцам осталось сыграть еще три матча.

Эта победа сделала «Кайрат» недосягаемым для остальных клубов. Команда стала чемпионом Казахстана впервые за 16 лет — в прошлый раз это достижение было оформлено в КПЛ-2004.