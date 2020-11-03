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14:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрату» вручили тондо за первое за 16 лет чемпионство в КПЛ

Торжество состоялось сразу же после матча.

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Футболистам «Кайрата» вручили тондо за первое за 16 лет чемпионство в казахстанской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось после матча 17-го тура против «Ордабасы», который прошел в Алматы сегодня, 3 ноября, и завершился со счетом 3:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «золото» КПЛ «Кайрат» выиграл досрочно за три тура до окончания чемпионата. В последний раз команда это делала в 2004 году. А последние шесть лет лучшей становилась «Астана».

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