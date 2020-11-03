«Кайрату» вручили тондо за первое за 16 лет чемпионство в КПЛ
Торжество состоялось сразу же после матча.
Торжество состоялось сразу же после матча.
Футболистам «Кайрата» вручили тондо за первое за 16 лет чемпионство в казахстанской
Это случилось после матча 17-го тура против «Ордабасы», который прошел в Алматы сегодня, 3 ноября, и завершился со счетом 3:1.
Отметим, что «золото» КПЛ «Кайрат» выиграл досрочно за три тура до окончания чемпионата. В последний раз команда это делала в 2004 году. А последние шесть лет лучшей становилась «Астана».