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15:10 (мск), источник: Vesti.kz

«В моем сердце!». Исламхан поздравил «Кайрат» с чемпионством

Он этого титула с командой так и не дождался.
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Источник: AP 2020

Экс-капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан поздравил свой бывший клуб с победой в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лидер сборной Казахстана, выступающий за «Аль-Айн» из ОАЭ, перешел в алматинскую команду в январе 2014-го и отыграл в ней до конца сезона-2019. За это время «Кайрат» пять раз становился серебряным призером чемпионата Казахстана, один раз бронзовым, а также завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны. Но «золото» доставалось «Астане». По иронии судьбы долгожданный титул команда взяла в первый же сезон после ухода Исламхана.

«Поздравляю всех “кайратовцев” с долгожданным чемпионством! Всегда желаю удачи “Кайрату”. Пусть побед будет еще больше. Вперед, “Кайрат”! “Кайрат” в моем сердце», — написал футболист в Instagram.

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Напомним, «Кайрат» стал чемпионом досрочно, победив в 17-м туре КПЛ «Ордабасы».

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Барша Қайраттықтар көптен күткен чемпионствамыз құтты болсын!!! Әрдайым Қайрат командасына сәттілік тілеймін, жеңісті күндер көп болсын. Қайрат Алға, Вперед Кайрат!!! Қайрат менің жұрегімде!

Публикация от Бауыржан Исламхан (@islamkhan9) 3 Ноя 2020 в 3:29 PST.

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