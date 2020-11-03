«В моем сердце!». Исламхан поздравил «Кайрат» с чемпионством

Лидер сборной Казахстана, выступающий за «Аль-Айн» из ОАЭ, перешел в алматинскую команду в январе 2014-го и отыграл в ней до конца сезона-2019. За это время «Кайрат» пять раз становился серебряным призером чемпионата Казахстана, один раз бронзовым, а также завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны. Но «золото» доставалось «Астане». По иронии судьбы долгожданный титул команда взяла в первый же сезон после ухода Исламхана.