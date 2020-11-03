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15:12 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпионская раздевалка! Как футболисты «Кайрата» праздновали победу в КПЛ

Посмотрите на эмоции футболистов.

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Предлагаем вашему вниманию видео из раздевалки «Кайрата», где футболисты праздновали досрочное чемпионство.

Сегодня, 3 ноября, команда выиграла «золото» за три тура до окончания КПЛ, прервав шестилетнюю гегемонию «Астаны».

Во время загрузки произошла ошибка.

Успех принесла досрочная победа над «Ордабасы» в матче 17-го тура. После этого чемпионам сразу вручили тондо. В предыдущий раз «Кайрат» выигрывал титул в 2004 году.

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