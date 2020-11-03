Чемпионская раздевалка! Как футболисты «Кайрата» праздновали победу в КПЛ

Сегодня, 3 ноября, команда выиграла «золото» за три тура до окончания КПЛ, прервав шестилетнюю гегемонию «Астаны».

Успех принесла досрочная победа над «Ордабасы» в матче 17-го тура. После этого чемпионам сразу вручили тондо. В предыдущий раз «Кайрат» выигрывал титул в 2004 году.