Чемпионская раздевалка! Как футболисты «Кайрата» праздновали победу в КПЛ
Посмотрите на эмоции футболистов.
Посмотрите на эмоции футболистов.
Предлагаем вашему вниманию видео из раздевалки «Кайрата», где футболисты праздновали досрочное чемпионство.
Сегодня, 3 ноября, команда выиграла «золото» за три тура до окончания КПЛ, прервав шестилетнюю гегемонию «Астаны».
Успех принесла досрочная победа над «Ордабасы» в матче 17-го тура. После этого чемпионам сразу вручили тондо. В предыдущий раз «Кайрат» выигрывал титул в 2004 году.