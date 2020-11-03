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15:25 (мск), источник: Vesti.kz

Фанаты «Кайрата» собрались у стадиона и отметили первое за 16 лет чемпионство

В этом сезоне зрители не смогли бывать на матчах команды.

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Болельщики «Кайрата» собрались у Центрального стадиона Алматы и поздравили команду с первым за 16 лет чемпионством, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фанаты не могли поддерживать клуб с трибун, так как в этом году из-за пандемии коронавируса розыгрыш КПЛ проводится без зрителей.

Тем не менее, игроки «Кайрата», оформив досрочное чемпионство вместе с победой над «Ордабасы» в 17-м туре, вышли к своим поклонникам и разделили с ними радость, пусть и через ограждение.

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Во время загрузки произошла ошибка.

С собой кайратовцы вынесли тондо, которое им вручили сразу после матча.

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