Фанаты «Кайрата» собрались у стадиона и отметили первое за 16 лет чемпионство
В этом сезоне зрители не смогли бывать на матчах команды.
В этом сезоне зрители не смогли бывать на матчах команды.
Болельщики «Кайрата» собрались у Центрального стадиона Алматы и поздравили команду с первым за 16 лет чемпионством, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фанаты не могли поддерживать клуб с трибун, так как в этом году
Тем не менее, игроки «Кайрата», оформив досрочное чемпионство вместе с победой над «Ордабасы» в 17-м туре, вышли к своим поклонникам и разделили с ними радость, пусть и через ограждение.
С собой кайратовцы вынесли тондо, которое им вручили сразу после матча.