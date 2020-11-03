«Тобол» победил «Кайсар» и подвинул «Астану» со второго места КПЛ

«Тобол» одержал победу над «Кайсаром» в матче 17-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 3 ноября, в Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу костанайской команды.

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала на 53-й минуте счет открыл Сенин Себай.

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А затем на 58-й закрепил успех Жереми Манзорро.

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Точку же во встрече на 77-й минуте поставил Самат Жарынбетов.

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