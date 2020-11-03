«Тобол» победил «Кайсар» и подвинул «Астану» со второго места КПЛ
Теперь в чемпионате осталась борьба за «серебро» и «бронзу».
Теперь в чемпионате осталась борьба за «серебро» и «бронзу».
«Тобол» одержал победу над «Кайсаром» в матче 17-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла сегодня, 3 ноября, в Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу костанайской команды.
Все голы были забиты во втором тайме. Сначала на 53-й минуте счет открыл Сенин Себай.
А затем на 58-й закрепил успех Жереми Манзорро.
Точку же во встрече на 77-й минуте поставил Самат Жарынбетов.
Напомним, ранее после победы над «Ордабасы» досрочно чемпионом КПЛ стал «Кайрат». Теперь шымкентский клуб, «Тобол» и «Астана» ведут борьбу за «серебро». Набрав три очка, пока на второе место вышли костанайцы, подвинув столичную команду. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться по этой ссылке.