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16:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» победил «Кайсар» и подвинул «Астану» со второго места КПЛ

Теперь в чемпионате осталась борьба за «серебро» и «бронзу».

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«Тобол» одержал победу над «Кайсаром» в матче 17-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 3 ноября, в Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу костанайской команды.

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала на 53-й минуте счет открыл Сенин Себай.

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А затем на 58-й закрепил успех Жереми Манзорро.

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Точку же во встрече на 77-й минуте поставил Самат Жарынбетов.

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Напомним, ранее после победы над «Ордабасы» досрочно чемпионом КПЛ стал «Кайрат». Теперь шымкентский клуб, «Тобол» и «Астана» ведут борьбу за «серебро». Набрав три очка, пока на второе место вышли костанайцы, подвинув столичную команду. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться по этой ссылке.

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