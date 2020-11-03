Почему упустили чемпионство? Пять основных причин резкого спада «Астаны»

«Кайрат» за три игры до окончания чемпионата Казахстана обеспечил себе первое место в таблице. Впервые с 2014 года золотые медали достались не игрокам «Астаны». Корреспондент Vesti.kz выделил главные причины, которые помешали столичному клубу в седьмой раз подряд занять первое место в КПЛ.

Михал Билек

Главная проблема кризиса «Астаны», если рассматривать исключительно со спортивной точки зрения, это отсутствие взаимопонимания между футбольной философией тренера и тем, как привыкли играть футболисты при прежнем наставнике.

Выбор Михала Билека с самого начала казался для многих спорным. Понятно, что чех — рулевой национальной сборной — знает практически всех игроков команды, но здесь куда важнее было то, какой футбол проповедует команда и тренер.

В стартовых матчах сезона твердо заявить об имеющейся проблеме было сложно ввиду понятных всем причин. Только начался новый сезон, игроки набирают форму. Матч за Суперкубок столичные выиграли за счет индивидуального мастерства игроков, а по итогам первых трех туров КПЛ, когда клуб набрал семь очков из девяти возможных, никто и не заподозрил ничего неладного.

Возможно, что никто ничего не замечал хотя бы потому, что «Астане» пришлось начинать чемпионат не на своем стадионе и, более того, не в своем городе. Стадион «Жас Кыран» стал пристанищем шестикратных чемпионов на весь сезон.

Коронавирус

Понятно, что не может быть такого, что пандемия отразилась на результатах именно одной команды. Но в данном случае это повлияло на всех, поэтому данную причину можно продублировать в статьях по каждой команде КПЛ.

Отсутствие игровой практики, долгое пребывание вдали от дома и родных, полная неопределенность касательно того, когда сезон будет возобновлен. У «Астаны» не было даже частички того домашнего комфорта, который, возможно, придавал еще больше уверенности «Кайрату» от одной победы к другой.

Напрямую на результаты это, само собой, не влияет, но любому игроку хотелось бы видеть своих родных, бывать у себя дома и даже просто ощущать поддержку местных болельщиков.

Пол Эшуорт

Когда пост тренера покинул Билек и пришел Эшуорт, дела у «Астаны» уже были, мягко говоря, не очень. Но возможность спасти ситуацию была, вот только внести правильные коррективы в сжатые сроки руководству не удалось.

Исполнительный директор Эшуорт стал временным главным тренером. Ничем хорошим, как мы знаем, это назначение не закончилось. Более того, англичанин лишился не только тренерской роли, но и вообще работы в клубе.

Отдельно Эшуорту доставалось за то, что в то время, когда скамейка команды была и так коротка, он не давал возможности проявить себя молодым и голодным футболистам, которым, уж точно, терять было нечего.

Трансферы

Главным подписанием клуба стал трансфер киприота Пиероса Сотириу. Форварда рассматривали как человека, который поднимет долю голов нападающих в клубе, ведь в последние годы с этим возникало много проблем.

Начал Сотириу действительно неплохо, но впоследствии сдал и он. В первых двух встречах Пиерос забил трижды, но в следующих 15 играх ограничился одним мячом. Это явно не показатель основного нападающего столь амбициозной команды.

Возможно, что еще в самом начале болельщики могли захлебнуться в собственных ожиданиях. Дело в том, что за последние два сезона в чемпионате Дании Сотириу забил всего 11 мячей в 38 матчах.

Получается, что даже если сравнить статистику Пиероса и самого критикуемого форварда «Астаны» прошлого сезона Рангело Янгу, то форвард из Кюрасао окажется предпочтительнее.

Урош Радакович, присоединившийся из чешской «Спарты», до перехода в «Астану» играл за «Оренбург», который по итогам прошлого сезона вылетел из РПЛ. Радакович особо не выделялся и среди партнеров по тройке защитников в клубе-аутсайдере из России, но селекция столичного клуба доверилась именно этому выбору. Сравнивая этот трансфер с теми, которые проворачивала «Астана» еще два года назад, стоит признать, что привлекать высококлассных исполнителей столичным стало труднее.

Тигран Барсегян заслужил повышения по итогам своего прошлогоднего перфоманса в «Кайсаре». В «Астане» он стал одним из светлых пятен, но все же было заметно, что в прошлом сезоне Барсегян был более решительным и стабильным. Многие связывают это с тем, что футболист играет на непривычной для себя позиции левого вингера, тогда как основное его расположение на поле находится на противоположной бровке, которую за собой прочно застолбил один из лидеров Марин Томасов.

Меньше всего вопросов по новичкам может быть к Максу Эбонгу. 21-летний хавбек сборной Беларуси смотрелся очень даже прилично, во многих матчах показывая лучшую работоспособность на поле. Этот трансфер, если еще не дал особых плюсов «Астане», вполне может добиться этого в скором будущем.

Спад и травмы

Если задаться вопросом «кто вообще прогрессировал в клубе в этом сезоне?», то вряд ли вы надумаете какой-то твердый уверенный ответ. А вот, что касается спада, то тут невооруженным глазом заметен контраст, какой уровень игры демонстрировали исполнители в прошлом году (даже в прошлом, не говоря о более раннем периоде) и какой в этом.

Это касается и Томасова, и Ивана Маевского, и Дмитрия Шомко — лидеров клуба. Вероятно, что отчасти «Астана» сама поплатилась за свою зависимость от Томасова, которая начала давать о себе знать в позапрошлом году. Но реальность такова.

Что касается Ненада Эрича, то критиковать капитана клуба не за что. Он, в отличие от своего конкурента, серьезных ляпов не допускал, а в последнем матче с «Кайратом» одним сейвом после удара Яцека Гуральского доказал свою состоятельность и то, что заслуживает играть в старте.

В заключение хочется отметить, что этот провал может стать для «Астаны» как шагом назад для очередного продолжительного забега, так и первой стадией кризиса. Сейчас у руководства столичных есть время для работы над ошибками, новый тренер, который уже повлиял и на улучшение микроклимата в коллективе, и на игровой уровень команды в целом. Вернется ли «Астана», к которой привыкли болельщики за последние несколько лет, — зависит от людей в руководстве и принятых ими мер.