Стала известна сумма премиальных в «Кайрате» за победу в КПЛ

Так, в алматинском клубе нет традиционных премиальных за победы в отдельных матчах, там применяется европейская бонусная система.

Кроме того, у некоторых футболистов имеются индивидуальные бонусы за различные статистические показатели. Например, за голы или сухие матчи.

Напомним, сегодня, 3 ноября, «Кайрат» в матче 17-го тура КПЛ с «Ордабасы» одержал победу и досрочно стал чемпионом. В предыдущий раз команда завоевывала этот титул 16 лет назад. А последние шесть лет «золото» забирала «Астана».