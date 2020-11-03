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19:34 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна сумма премиальных в «Кайрате» за победу в КПЛ

За победу в КПЛ футболисты и тренерский штаб «Кайрата» получили бонус в размере 500 тысяч долларов США на всех, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Так, в алматинском клубе нет традиционных премиальных за победы в отдельных матчах, там применяется европейская бонусная система.

Кроме того, у некоторых футболистов имеются индивидуальные бонусы за различные статистические показатели. Например, за голы или сухие матчи.

Напомним, сегодня, 3 ноября, «Кайрат» в матче 17-го тура КПЛ с «Ордабасы» одержал победу и досрочно стал чемпионом. В предыдущий раз команда завоевывала этот титул 16 лет назад. А последние шесть лет «золото» забирала «Астана».

Самый возрастной футболист, главный тренер и директор клуба. Как сейчас выглядят чемпионы-2004 в составе «Кайрата.

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