Стала известна сумма премиальных в «Кайрате» за победу в КПЛ
За победу в КПЛ футболисты и тренерский штаб «Кайрата» получили бонус в размере 500 тысяч долларов США на всех, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
За победу в КПЛ футболисты и тренерский штаб «Кайрата» получили бонус в размере 500 тысяч долларов США на всех, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Так, в алматинском клубе нет традиционных премиальных за победы в отдельных матчах, там применяется европейская бонусная система.
Кроме того, у некоторых футболистов имеются индивидуальные бонусы за различные статистические показатели. Например, за голы или сухие матчи.
Напомним, сегодня, 3 ноября, «Кайрат» в матче 17-го тура КПЛ с «Ордабасы» одержал победу и досрочно стал чемпионом. В предыдущий раз команда завоевывала этот титул 16 лет назад. А последние шесть лет «золото» забирала «Астана».
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