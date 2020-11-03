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20:07 (мск), источник: Sport24

Прокуратура Итальянской федерации футбола подозревает «Лацио» в нарушении медицинских протоколов

Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) начала расследование в отношении «Лацио» и возможных нарушений клубом медицинских протоколов, сообщает ANSA.

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Расследование направлено на проверку процедурной правильности мазков на COVID-19, проведенных клубом в последние дни.

Напомним, 4 ноября «Лацио» сыграет на выезде с «Зенитом», и в Россию прилетел без таких ключевых игроков, как Чиро Иммобиле, Луис Альберто, Лукас Лейва, Томас Стракоша и Мануэль Ладзарри.

Il Messaggero сообщает, что УЕФА не позволил Иммобиле, Лейве и Стракоше сыграть против «Зенита» в среду, поскольку эти игроки не участвовали в матче с «Брюгге» на прошлой неделе. В «Лацио» же сочли тесты «ложноположительными» и подчеркнули, что мазки, проведенные за 48 часов до матча с «Торино» в прошлые выходные, не выявили никаких аномалий.

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