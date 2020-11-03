Прокуратура Итальянской федерации футбола подозревает «Лацио» в нарушении медицинских протоколов

Напомним, 4 ноября «Лацио» сыграет на выезде с «Зенитом», и в Россию прилетел без таких ключевых игроков, как Чиро Иммобиле, Луис Альберто, Лукас Лейва, Томас Стракоша и Мануэль Ладзарри.

Il Messaggero сообщает, что УЕФА не позволил Иммобиле, Лейве и Стракоше сыграть против «Зенита» в среду, поскольку эти игроки не участвовали в матче с «Брюгге» на прошлой неделе. В «Лацио» же сочли тесты «ложноположительными» и подчеркнули, что мазки, проведенные за 48 часов до матча с «Торино» в прошлые выходные, не выявили никаких аномалий.