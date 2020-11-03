«Шальке» разгромил «Швайнфурт» в первом раунде Кубка Германии

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Шальке». Голы у победителей забили Ведад Ибишевич (39-я минута), Алессандро Шопф (44, 81) и Бенито Раман (86). В составе проигравших отличился Мартин Томанн (37). На 70-й минуте игрок «Швайнфурта» Амар Сулджич не реализовал пенальти.