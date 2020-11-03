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21:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шальке» разгромил «Швайнфурт» в первом раунде Кубка Германии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «Шальке» обыграл «Швайнфурт» в матче первого раунда Кубка Германии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Шальке». Голы у победителей забили Ведад Ибишевич (39-я минута), Алессандро Шопф (44, 81) и Бенито Раман (86). В составе проигравших отличился Мартин Томанн (37). На 70-й минуте игрок «Швайнфурта» Амар Сулджич не реализовал пенальти.

Следующий соперник «Шальке» в Кубке Германии будет определен позднее в результате жеребьевки.

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