«Шальке» разгромил «Швайнфурт» в первом раунде Кубка Германии
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «Шальке» обыграл «Швайнфурт» в матче первого раунда Кубка Германии по футболу.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «Шальке» обыграл «Швайнфурт» в матче первого раунда Кубка Германии по футболу.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Шальке». Голы у победителей забили Ведад Ибишевич (39-я минута), Алессандро Шопф (44, 81) и Бенито Раман (86). В составе проигравших отличился Мартин Томанн (37). На 70-й минуте игрок «Швайнфурта» Амар Сулджич не реализовал пенальти.
Следующий соперник «Шальке» в Кубке Германии будет определен позднее в результате жеребьевки.