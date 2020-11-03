СМИ: Диего Марадона будет прооперирован из-за субдуральной гематомы
ТАСС, 3 ноября. Чемпиону мира по футболу 1986 года Диего Марадоне будет проведена операция в связи с субдуральной гематомой. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.
ТАСС, 3 ноября. Чемпиону мира по футболу 1986 года Диего Марадоне будет проведена операция в связи с субдуральной гематомой. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.
Марадона был госпитализирован в понедельник. Тогда врач бывшего футболиста сообщил, что госпитализация не была срочной и не связана с употреблением наркотиков.
По данным телеканала Todo Noticias, в настоящее время готовится транспортировка Марадоны в столичный медицинский центр из больницы в городе
Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.
Субдуральная гематома или субдуральное кровоизлияние — тип гематомы, обычно ассоциированный с