СМИ: Диего Марадона будет прооперирован из-за субдуральной гематомы

Марадона был госпитализирован в понедельник. Тогда врач бывшего футболиста сообщил, что госпитализация не была срочной и не связана с употреблением наркотиков.

По данным телеканала Todo Noticias, в настоящее время готовится транспортировка Марадоны в столичный медицинский центр из больницы в городе Ла-Плата, куда он был доставлен в понедельник. В Ла-Плате ему сделали томографию головного мозга, которая выявила наличие скопления крови.

30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. В настоящее время он является главным тренером аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима». На прошлой неделе он был изолирован из-за контакта с заразившимся коронавирусом.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.