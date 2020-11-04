Друг Марадоны — о его госпитализации: «Диего ударился головой»
Стефано Чечи, друг и менеджер легендарного футболиста Диего Марадоны, прокомментировал госпитализацию аргентинца.
Стефано Чечи, друг и менеджер легендарного футболиста Диего Марадоны, прокомментировал госпитализацию аргентинца.
Сообщалось, что Марадона перенесет операцию на головном мозге.
«Марадоне предстоит операция, поскольку компьютерная томография выявила у него гематому мозга, которая вызвана травмой. Должно быть, Диего ударился головой и не осознал этого. Это могло произойти
Марадона был подавлен в последние дни, к этому еще добавилась анемия. Его организм в течение многих лет подвергался испытаниям
Он был заперт дома в течение нескольких месяцев, с ним были только повар и помощник. Марадона даже не виделся с семьей с начала пандемии.
Все верующие люди должны помолиться за него. Мы надеемся, что вскоре Диего преодолеет эту ситуацию, — цитирует Чечи Radio Kiss Kiss.