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00:45 (мск), источник: Sport24

Друг Марадоны — о его госпитализации: «Диего ударился головой»

Стефано Чечи, друг и менеджер легендарного футболиста Диего Марадоны, прокомментировал госпитализацию аргентинца.

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Источник: Sport24

Сообщалось, что Марадона перенесет операцию на головном мозге.

«Марадоне предстоит операция, поскольку компьютерная томография выявила у него гематому мозга, которая вызвана травмой. Должно быть, Диего ударился головой и не осознал этого. Это могло произойти из-за таблеток от бессонницы, которые он принимает. Медики сказали, что операция не очень опасная.

Марадона был подавлен в последние дни, к этому еще добавилась анемия. Его организм в течение многих лет подвергался испытаниям из-за его образа жизни, а пандемия не улучшила и психологическое состояние Диего.

Он был заперт дома в течение нескольких месяцев, с ним были только повар и помощник. Марадона даже не виделся с семьей с начала пандемии.

Все верующие люди должны помолиться за него. Мы надеемся, что вскоре Диего преодолеет эту ситуацию, — цитирует Чечи Radio Kiss Kiss.

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