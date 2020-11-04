Марадона успешно перенес операцию на головном мозге
Легенда сборной Аргентины Диего Марадона успешно перенес операцию по удалению тромба в мозгу. Об этом сообщил его личный врач Леопольд Луке.
Легенда сборной Аргентины Диего Марадона успешно перенес операцию по удалению тромба в мозгу. Об этом сообщил его личный врач Леопольд Луке.
«Спустя 1,5 часа операции мы решили проблему Диего. Все прошло хорошо, теперь он останется под наблюдением. Операция была важным этапом, но отек уже прошел, поэтому Марадона сможет поправиться», — цитирует Луке журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
60-летний Марадона 2 ноября был доставлен в больницу в