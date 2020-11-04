Марадона успешно перенес операцию на головном мозге

«Спустя 1,5 часа операции мы решили проблему Диего. Все прошло хорошо, теперь он останется под наблюдением. Операция была важным этапом, но отек уже прошел, поэтому Марадона сможет поправиться», — цитирует Луке журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

60-летний Марадона 2 ноября был доставлен в больницу в Ла-Плате спустя всего несколько дней после своего дня рождения. На фоне множества слухов и предположений личный врач экс-футболиста заявил, что госпитализация легенды не связана с коронавирусом или наркотической зависимостью.