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10:28 (мск), источник: Sport24

Марадона успешно перенес операцию на головном мозге

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона успешно перенес операцию по удалению тромба в мозгу. Об этом сообщил его личный врач Леопольд Луке.

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Источник: Sport24

«Спустя 1,5 часа операции мы решили проблему Диего. Все прошло хорошо, теперь он останется под наблюдением. Операция была важным этапом, но отек уже прошел, поэтому Марадона сможет поправиться», — цитирует Луке журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

60-летний Марадона 2 ноября был доставлен в больницу в Ла-Плате спустя всего несколько дней после своего дня рождения. На фоне множества слухов и предположений личный врач экс-футболиста заявил, что госпитализация легенды не связана с коронавирусом или наркотической зависимостью.

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