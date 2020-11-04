Роналду обвинили в неуважении к итальянцам
Бывший футболист туринского «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал поведение нападающего команды Криштиану Роналду. Его слова приводит Calciomercato.
Бывший футболист туринского «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал поведение нападающего команды Криштиану Роналду. Его слова приводит Calciomercato.
Бруно посчитал, что Роналду ведет себя невежественно. «Он в Италии уже два года, но все еще не научился говорить на нашем языке… Пользуется испанским, чтобы выразить себя. Он не уважает ни своих партнеров по команде, ни итальянцев», — обвинил футболиста он.
1 ноября Роналду сделал дубль в первом матче после выздоровления от коронавируса. Португалец забил два мяча в выездной игре шестого тура чемпионата Италии против «Специи». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.
Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер португальца обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро. Зарплата нападающего составляет 31 миллион евро в год. Вместе с командой Роналду стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. Контракт форварда с клубом действует до лета 2022 года.