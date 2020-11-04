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10:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду обвинили в неуважении к итальянцам

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал поведение нападающего команды Криштиану Роналду. Его слова приводит Calciomercato.

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Источник: Reuters

Бруно посчитал, что Роналду ведет себя невежественно. «Он в Италии уже два года, но все еще не научился говорить на нашем языке… Пользуется испанским, чтобы выразить себя. Он не уважает ни своих партнеров по команде, ни итальянцев», — обвинил футболиста он.

Ювентус (Турин)

1 ноября Роналду сделал дубль в первом матче после выздоровления от коронавируса. Португалец забил два мяча в выездной игре шестого тура чемпионата Италии против «Специи». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер португальца обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро. Зарплата нападающего составляет 31 миллион евро в год. Вместе с командой Роналду стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. Контракт форварда с клубом действует до лета 2022 года.

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