Роналду обвинили в неуважении к итальянцам

Бруно посчитал, что Роналду ведет себя невежественно. «Он в Италии уже два года, но все еще не научился говорить на нашем языке… Пользуется испанским, чтобы выразить себя. Он не уважает ни своих партнеров по команде, ни итальянцев», — обвинил футболиста он.