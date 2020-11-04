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12:41 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль форварда европейской сборной помог «Шахтеру» обыграть аутсайдера КПЛ

«Шахтер» одержал волевую победу над «Окжетпесом» в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 2:1 в пользу карагандинского клуба.

Первыми успеха добились синегорцы усилиями Милана Стояновича на 41-й минуте — серб красиво исполнил штрафной удар.

Но после перерыва «горняки» серьезно прибавили в движении, в результате чего не только отыгрались, но и дожали соперника. Дубль оформил нападающий сборной Эстонии Сергей Зенев, отличившийся на 49-й и 57-й минутах.

При этом черногорский полузащитник кокшетауской команды Дарко Зорич не реализовал пенальти на 73-й минуте.

После этой победы «Шахтер» набрал 20 очков и поднялся с седьмого места на пятое, в то время как «Окжетпес» с 11 баллами остался на предпоследней, десятой строчке.

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