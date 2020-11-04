Дубль форварда европейской сборной помог «Шахтеру» обыграть аутсайдера КПЛ
«Шахтер» одержал волевую победу над «Окжетпесом» в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Шахтер» одержал волевую победу над «Окжетпесом» в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 2:1 в пользу карагандинского клуба.
Первыми успеха добились синегорцы усилиями Милана Стояновича на 41-й минуте — серб красиво исполнил штрафной удар.
Но после перерыва «горняки» серьезно прибавили в движении, в результате чего не только отыгрались, но и дожали соперника. Дубль оформил нападающий сборной Эстонии Сергей Зенев, отличившийся на 49-й и 57-й минутах.
При этом черногорский полузащитник кокшетауской команды Дарко Зорич не реализовал пенальти на 73-й минуте.
После этой победы «Шахтер» набрал 20 очков и поднялся с седьмого места на пятое, в то время как «Окжетпес» с 11 баллами остался на предпоследней, десятой строчке.