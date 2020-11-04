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15:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Каспий» сыграл вничью с «Кызыл-Жаром» и остался на дне турнирной таблицы КПЛ

ФК «Каспий» сыграл вничью от «Кызыл-Жар СК» в матче 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла на базе футбольных сборных в Талгаре и стада домашней для клуба из Актау. Игра завершилась со счетом 1:1.

Автором первого гола в матче стал полузащитник «Кызыл-Жара» Шота Григалашвили, отличившийся на седьмой минуте.

От поражения «Каспий» спас Амандык Набиханов, забивший на 69-й минуте.

Набрав одно очко, «Каспий» вместе с «Окжетпесом» так и остался на дне турнирной таблицы с наиболее вероятными шансами покинуть КПЛ по итогам сезона, до конца которого осталось сыграть три тура. «Кызыл-Жар» же закрепился на восьмом месте.

Напомним, накануне чемпионом досрочно стал алматинский «Кайрат». Сегодня в 17:00 также состоится матч 17-го тура «Тараз» — «Астана».

Во время загрузки произошла ошибка.
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