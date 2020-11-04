«Каспий» сыграл вничью с «Кызыл-Жаром» и остался на дне турнирной таблицы КПЛ
ФК «Каспий» сыграл вничью от «Кызыл-Жар СК» в матче 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
ФК «Каспий» сыграл вничью от «Кызыл-Жар СК» в матче 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Встреча прошла на базе футбольных сборных в Талгаре и стада домашней для клуба из Актау. Игра завершилась со счетом 1:1.
Автором первого гола в матче стал полузащитник «Кызыл-Жара» Шота Григалашвили, отличившийся на седьмой минуте.
От поражения «Каспий» спас Амандык Набиханов, забивший на 69-й минуте.
Набрав одно очко, «Каспий» вместе с «Окжетпесом» так и остался на дне турнирной таблицы с наиболее вероятными шансами покинуть КПЛ по итогам сезона, до конца которого осталось сыграть три тура. «Кызыл-Жар» же закрепился на восьмом месте.
Напомним, накануне чемпионом досрочно стал алматинский «Кайрат». Сегодня в 17:00 также состоится матч 17-го тура «Тараз» — «Астана».