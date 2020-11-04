В «Вольфсберге» выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
«Вольфсберг» на своем официальном сайте объявил, что в клубе выявлено несколько новых случаев заражения коронавирусом.
«Вольфсберг» на своем официальном сайте объявил, что в клубе выявлено несколько новых случаев заражения коронавирусом.
Положительные тесты сдали 8 представителей клуба.
Все заболевшие были помещены на домашний карантин.
Напомним, что «Вольфсберг» является соперником ЦСКА по группе Лиги Европы. В четверг у австрийской команды назначен матч против «Динамо» из Загреба.