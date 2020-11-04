«Астана» потеряла очки в матче с «Таразом» и осталась на третьем месте КПЛ
Футболисты «Астаны» потерпели поражение в матче 17-го тура КПЛ и не смогли вернуться на второе место в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» потерпели поражение в матче 17-го тура КПЛ и не смогли вернуться на второе место в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.
После того, как «Кайрат» досрочно завоевал «золото», в чемпионате развернулась борьба за «серебро». «Астана» считается главным претендентом, но накануне была смещена со второй строчки «Тоболом».
Матч с «Таразом» должен был вернуть столичную команду на прежнее место, но для этого надо было набирать три очка. Казалось бы, это было просто сделать, встречаясь с одним из аутсайдеров чемпионата, но «Астана» проиграла со счетом 0:1. Автором единственного гола стал форвард «Тараза» Серж Ньюадзи, отличившийся на 33-й минуте.
Отметим, что столичный клуб играл без пяти игроков основного состава.
«Астана» осталась на третьем месте КПЛ, набрав 27 очков в 16-ти встречах. У «Тобола» 29 баллов при таком же количестве игр.