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17:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» потеряла очки в матче с «Таразом» и осталась на третьем месте КПЛ

Футболисты «Астаны» потерпели поражение в матче 17-го тура КПЛ и не смогли вернуться на второе место в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

После того, как «Кайрат» досрочно завоевал «золото», в чемпионате развернулась борьба за «серебро». «Астана» считается главным претендентом, но накануне была смещена со второй строчки «Тоболом».

Матч с «Таразом» должен был вернуть столичную команду на прежнее место, но для этого надо было набирать три очка. Казалось бы, это было просто сделать, встречаясь с одним из аутсайдеров чемпионата, но «Астана» проиграла со счетом 0:1. Автором единственного гола стал форвард «Тараза» Серж Ньюадзи, отличившийся на 33-й минуте.

Отметим, что столичный клуб играл без пяти игроков основного состава. Из-за травм матч пропустили защитники Лука Шимунович и Урош Радакович, полузащитник Дорин Ротариу, а также нападающий Пиерос Сотириу. Также из-за перебора желтых карточек на поле не вышел Тигран Барсегян.

«Астана» осталась на третьем месте КПЛ, набрав 27 очков в 16-ти встречах. У «Тобола» 29 баллов при таком же количестве игр.

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