Халк может покинуть «Шанхай Шанган» и вернуться в «Порту»
Нападающий «Шанхай Шанган» Халк может продолжить карьеру в Европе.
Нападающий «Шанхай Шанган» Халк может продолжить карьеру в Европе.
По информации Fotomac, 34-летним бразильцем интересуется «Галатасарай». Стамбульцы уже связывались с представителем Халка.
Еще одним претендентом на Халка является «Порту», за который форвард выступал с 2008 по 2012 год.
Летом 2012 года Халк перешел из «Порту» в «Зенит», где выступал до трансфера в шанхайский клуб в начале 2016 года.
В сезоне-2020 Халк провел 14 матчей в чемпионате Китая и забил 6 голов.