Роналду и Мората признаны лучшими футболистами «Ювентуса» в сентябре и октябре

Роналду и Мората были лучшими бомбардирами бьянконери в первые два месяца осени. Стоит отметить, что Криштиану не появлялся на поле в октябре, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. 1 ноября Роналду сыграл за «Юве» впервые с сентября и сразу отметился 2 голами в ворота «Специи» (4:1). Забил сопернику и Мората.