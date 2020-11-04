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17:21 (мск), источник: Sport24

Роналду и Мората признаны лучшими футболистами «Ювентуса» в сентябре и октябре

Нападающие Криштиану Роналду и Альваро Мората признаны лучшими футболистами «Ювентуса» в сентябре и октябре соответственно. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

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Роналду и Мората были лучшими бомбардирами бьянконери в первые два месяца осени. Стоит отметить, что Криштиану не появлялся на поле в октябре, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. 1 ноября Роналду сыграл за «Юве» впервые с сентября и сразу отметился 2 голами в ворота «Специи» (4:1). Забил сопернику и Мората.

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