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19:31 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Славии» и «Белшины» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» и бобруйской «Белшины» сыграли вничью в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В самом начале первого тайма встречи в Мозыре хозяев вывел вперед Френсис Нар, а в середине второй половины игры Дмитрий Рекиш восстановил равновесие в счете — 1:1.

Турнирное положение в чемпионате Беларуси после 27 туров: БАТЭ (Борисов) — 53 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 52, «Динамо» (Брест) — 48, «Неман» (Гродно) — 47, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 47, «Динамо» (Минск) — 45, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 40, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35, «Витебск» — 34, «Минск» — 34, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 27, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.

Бомбардирскую гонку 30-го первенства Беларуси возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из «Шахтера».

Расписание матчей 28-го тура:

6 ноября. «Ислочь» — «Минск», «Витебск» — «Рух»;

7 ноября. «Смолевичи» — «Неман», «Слуцк» — «Городея», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — БАТЭ;

8 ноября. «Белшина» — «Энергетик-БГУ», «Славия» — «Динамо» (Минск).

Славия М
1:1
Первый тайм: 0:0
Белшина
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