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19:57 (мск), источник: Sport24

WADA извинилось перед экс-игроком «Ливерпуля» Сако за ущерб, причиненный ему в результате ошибки в допинг-тесте

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принесло извинения и выплатило денежную компенсацию экс-игроку «Ливерпуля» Мамаду Сако, ныне выступающему за «Кристал Пэлас», за ущерб, причиненный ему в результате ошибки в допинг-тестировании. Об этом сообщает Sky Sports.

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Источник: РИА "Новости"

В апреле 2016 года Сако был отстранен от футбола на 30 дней после обнаружения в его организме жиросжигающего препарата. В связи с этим он пропустил финал Лиги Европы и не попал в состав сборной Франции на Евро-2016. Позже дисциплинарный комитет УЕФА оправдал Сако, заявив, что найденное у него вещество не входит в запрещенный список WADA, и указав на возможные ошибки в тестировании агентства.

Ливерпуль (Ливерпуль)

«WADA приносит свои извинения за несоответствующие действительности заявления, которые содержались в первом и втором сообщении для прессы. WADA признает, что организации не следовало делать таких заявлений, учитывая, что господин Сако был оправдан УЕФА», — говорится в сообщении.

Сако требовал у WADA 13 млн фунтов стерлингов. Какую в итоге сумму компенсации он получил, не уточняется.

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