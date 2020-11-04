WADA извинилось перед экс-игроком «Ливерпуля» Сако за ущерб, причиненный ему в результате ошибки в допинг-тесте
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принесло извинения и выплатило денежную компенсацию
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принесло извинения и выплатило денежную компенсацию
В апреле 2016 года Сако был отстранен от футбола на 30 дней после обнаружения в его организме жиросжигающего препарата. В связи с этим он пропустил финал Лиги Европы и не попал в состав сборной Франции на Евро-2016. Позже дисциплинарный комитет УЕФА оправдал Сако, заявив, что найденное у него вещество не входит в запрещенный список WADA, и указав на возможные ошибки в тестировании агентства.
«WADA приносит свои извинения за несоответствующие действительности заявления, которые содержались в первом и втором сообщении для прессы. WADA признает, что организации не следовало делать таких заявлений, учитывая, что господин Сако был оправдан УЕФА», — говорится в сообщении.
Сако требовал у WADA 13 млн фунтов стерлингов. Какую в итоге сумму компенсации он получил, не уточняется.