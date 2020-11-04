Марадона избежал осложнений после операции

В понедельник стало известно, что Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был доставлен в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований. Впоследствии было объявлено, что Марадона был прооперирован по поводу субдуральной гематомы.