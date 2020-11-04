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20:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марадона избежал осложнений после операции

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона не испытывает никаких осложнений после операции, заявил его личный врач Леопольдо Луке.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник стало известно, что Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был доставлен в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований. Впоследствии было объявлено, что Марадона был прооперирован по поводу субдуральной гематомы.

«У него нет никаких осложнений, связанных с операцией», — цитирует Луке агентство Ассошиэйтед Пресс.

Луке также сказал, что гематома, вероятно, была вызвана несчастным случаем, но Марадона не помнит этого.

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