Марадона избежал осложнений после операции
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона не испытывает никаких осложнений после операции, заявил его личный врач Леопольдо Луке.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона не испытывает никаких осложнений после операции, заявил его личный врач Леопольдо Луке.
В понедельник стало известно, что Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был доставлен в одну из больниц
Луке также сказал, что гематома, вероятно, была вызвана несчастным случаем, но Марадона не помнит этого.