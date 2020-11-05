«Кайрат» предложил Вагнеру Лаву новый контракт. Известны детали

По их информации, бразильцу предложили продлить соглашение на год. Отмечается, что стороны близки к соглашению.

«После чемпионства “Кайрат” рассчитывает пробиться в группу ЛЧ, поэтому они рассчитывают сохранить Вагнера», — сказал один из источников.

Вагнер перешел в «Кайрат» летом этого года. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.

В составе «Кайрата» он стал чемпионом Казахстана сезона-2020. Для алматинского клуба это первое чемпионство за 16 лет.