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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» предложил Вагнеру Лаву новый контракт. Известны детали

Алматинский «Кайрат» предложил Вагнеру Лаву новый контракт. Об этом «Чемпионату» сообщили источник, близкий к игроку, и источник в клубе.

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По их информации, бразильцу предложили продлить соглашение на год. Отмечается, что стороны близки к соглашению.

«После чемпионства “Кайрат” рассчитывает пробиться в группу ЛЧ, поэтому они рассчитывают сохранить Вагнера», — сказал один из источников.

Вагнер перешел в «Кайрат» летом этого года. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.

В составе «Кайрата» он стал чемпионом Казахстана сезона-2020. Для алматинского клуба это первое чемпионство за 16 лет.

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