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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант сборной Казахстана дисквалифицирован на 4 матча за оскорбление судьи

Нападающий талдыкорганского «Жетысу» Айбар Жаксылыков дисквалифицирован на четыре матча казахстанской премьер-лиги за оскорбление судьи. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ.

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Инцидент произошел в матче 16-го тура КПЛ с петропавловским «Кызыл-Жар СК». В той игре Жаксылыков получил красную карточку на 87-й минуте.

«За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес главного судьи, игрок ФК «Жетысу» Жаксылыков Айбар дисквалифицирован на четыре матча.

Решение принято в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента КФФ. Срок дисквалификации вступил в силу с 01 ноября 2020 года, — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Жаксылыков провел за «Жетысу» 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

В октябре форвард дебютировал за сборную Казахстана в матче с Албанией в рамках Лиги наций.

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