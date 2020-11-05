Дебютант сборной Казахстана дисквалифицирован на 4 матча за оскорбление судьи

Инцидент произошел в матче 16-го тура КПЛ с петропавловским «Кызыл-Жар СК». В той игре Жаксылыков получил красную карточку на 87-й минуте.

«За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес главного судьи, игрок ФК «Жетысу» Жаксылыков Айбар дисквалифицирован на четыре матча.

Решение принято в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента КФФ. Срок дисквалификации вступил в силу с 01 ноября 2020 года, — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Жаксылыков провел за «Жетысу» 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

В октябре форвард дебютировал за сборную Казахстана в матче с Албанией в рамках Лиги наций.