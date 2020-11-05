Назван фаворит на пост главного тренера «Актобе»

Источники в клубе называют Кириченко фаворитом на получение должности. Отмечается, что его резюме и бэкграунд не вызывают претензий, а финансовые запросы весьма умеренны. Немаловажным фактором, который привлек «Актобе» к рассмотрению кандидатуры Кириченко, является его совместная работа с Курбаном Бердыевым в «Ростове».

Руководство «Актобе» уже провело с Кириченко первый раунд переговоров. Специалист произвел на менеджмент хорошее впечатление, он хочет вернутся к тренерской работе.

Среди кандидатов на должность наставника команды называются имена и других россиян: Виктора Кумыкова и Юрия Красножана. Фигурируют также фамилии белоруса Алексея Баги из «Жальгириса» и украинца Вячеслава Грозного.

«Актобе» вернулся в казахстанскую премьер-лигу спустя год после вылета в первый дивизион. На следующий сезон менеджеры клуба ставят задачу закрепиться в середине турнирной таблицы.

Ранее Кириченко работал в тренерском штабе «Ростова», а также был главным тренером «Уфы».

Отметим, что в октябре главным тренером «Астаны» стал бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Андрей Тихонов.