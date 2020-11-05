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13:46 (мск), источник: Sport24

Агент Вагнера Лава отреагировал на информацию, что игрок не продлевает контракт с «Кайратом» из-за ЦСКА

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, прокомментировал информацию, что футболист не торопится продлевать контракт с казахстанским клубом.

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В среду Metaratings сообщил, что бразилец пока не подписывает новое соглашение с «Кайратом», так как ждет предложения от ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Вагнер не продлевает контракт с “Кайратом”, потому что ждет предложение от ЦСКА? Нет, извините, я об этом ничего не знаю», — сказал Феррейра в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.

Вагнер Лав уже выступал за армейцев с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. В составе москвичей форвард стал трехкратным чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА.

К «Кайрату» 36-летний игрок присоединился в этом июле, заключив контракт до декабря 2020 года. Нападающий забил семь голов и сделал семь результативных передач в 13 матчах казахстанской Премьер-лиги, чем помог клубу впервые за 16 лет стать чемпионом страны.

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