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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Манчестер Юнайтед» провел переговоры с представителями Почеттино

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» вступил в контакт с представителями экс-тренера лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино на фоне текущего выступления команды под руководством Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Manchester Evening News.

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Источник: Reuters
Команда
Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» в среду проиграл турецкому клубу «Истанбул Башакшехир» в матче Лиги чемпионов со счетом 1:2. В чемпионате Англии манкунианцы под руководством Сульшера набрали семь очков после шести встреч и занимают 15-е место в турнирной таблице.

По информации британского издания, руководство «Манчестер Юнайтед» хочет видеть Почеттино следующим главным тренером команды и уже контактировало с его представителями. В декабре 2019 года в СМИ сообщалось, что аргентинский специалист хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» и, как предполагается, его позиция с тех пор не изменилась.

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский «Зенит» обратился с предложением к Почеттино, который после ухода из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года находится без клуба.

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