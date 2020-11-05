СМИ: «Манчестер Юнайтед» провел переговоры с представителями Почеттино

Команда Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» в среду проиграл турецкому клубу «Истанбул Башакшехир» в матче Лиги чемпионов со счетом 1:2. В чемпионате Англии манкунианцы под руководством Сульшера набрали семь очков после шести встреч и занимают 15-е место в турнирной таблице.

По информации британского издания, руководство «Манчестер Юнайтед» хочет видеть Почеттино следующим главным тренером команды и уже контактировало с его представителями. В декабре 2019 года в СМИ сообщалось, что аргентинский специалист хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» и, как предполагается, его позиция с тех пор не изменилась.

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский «Зенит» обратился с предложением к Почеттино, который после ухода из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года находится без клуба.