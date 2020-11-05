Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Рома
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Дандолк
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:55
Хапоэль Беэр-Шева
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Бенфика
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Лех
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:55
Омония
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал Сосьедад
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:55
Риека
Наполи
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:55
Лудогорец
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Слован Л
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
20:09 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Кайрата» рассказал о поиске новых игроков и озвучил планы на Лигу чемпионов

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский рассказал, за счет чего команде удалось стать чемпионом Казахстана, и поделился ближайшими планами. Его комментарий приводит официальный сайт «желто-черных».

Наверх

«Прошло два дня, как мы официально стали чемпионами. Я искренне рад, в первую очередь не за себя, а за ребят, за клуб, за Кайрата Советаевича. Прекрасно понимаю, как долго “Кайрат” к этому шел. У нас была одна команда, ребята с большим уважением относятся друг к другу и принимали все требования тренерского штаба. Эта победа — полностью их заслуга.

У нас осталось три матча. Всегда хорошо, когда с тебя спадает груз ответственности, когда уже нет давления. Это не значит, что сейчас мы будем играть расслабленно и недооценивать соперников. Мы хотим выиграть последние три матча и достойно завершить сезон. К сожалению, у нас цифра “1” в графе поражения, добавлять второе мы не хотим. Да, будут изменения в составе, но требования останутся те же. Будут играть более свежие ребята, дадим им шанс себя проявить и показать. После окончания чемпионата сразу начнем готовиться к следующему сезону. Уже идет работа по поиску новых кандидатов, которые смогут нас усилить и помогут решать новые задачи. В следующем году мы будем представлять не только Алматы, но и весь Казахстан. Мы не хотим просто поучаствовать в Лиге чемпионов, а намерены сыграть большую роль в турнире», — отметил он.

«Кайрат» стал чемпионом страны после победы над «Ордабасы» в 17-м туре КПЛ. Последний раз алматинский клуб выигрывал титул в 2004 году.

Экс-футболисту сборной России грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра
Тест вратаря сборной России на COVID дал сомнительный результат
Роману Широкову грозит до двух лет лишения свободы
Аршавин поделился мнением о перспективах Семака в «Зените»
Рой Джонс выразил готовность выйти на ринг под флагом России
«Инфантино поддерживает оргпреступность». Новая атака на ФИФА
Мяч игрока «Краснодара» претендует на гол недели в ЛЧ (видео)
Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь