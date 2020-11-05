Вратарь сравнял счет, стал праздновать гол и пропустил удар с центра поля

Встреча между командами прошла в рамках региональной лиги. Агуайо побежал к штрафной соперника при счете 0:1, сумел забить и сравнял счет. Пока он праздновал гол футболист «Пеньисколы» Маркос Кано поразил ворота «Виньяроса» с центра поля, восстановив преимущество в счете.