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22:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Вратарь сравнял счет, стал праздновать гол и пропустил удар с центра поля

Вратарь испанского «Виньяроса» Карлос Агуайо сравнял счет в концовке матча с «Пеньисколой» и пропустил удар с центра поля, пока праздновал гол. Видео опубликовано в YouTube-канале Maestrat Tv.

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Встреча между командами прошла в рамках региональной лиги. Агуайо побежал к штрафной соперника при счете 0:1, сумел забить и сравнял счет. Пока он праздновал гол футболист «Пеньисколы» Маркос Кано поразил ворота «Виньяроса» с центра поля, восстановив преимущество в счете.

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