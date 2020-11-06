«Ювентус» и «Барселона» нацелились на Маркуса Тюрама. Ранее за эти клубы играл его отец

Ранее уже сообщилось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Реала». До лета 2020 года Тюрам выступал за «Генгам».



В текущем сезоне на счету Тюрама 3 забитых мяча и 5 ассистов в 10 матчах за «Боруссию». Кроме того, футболист получил дебютный вызов в сборую Франции на ближайшие международные матчи.



Маркус Тюрам является сыном бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, на клубном уровне выступавшего за «Монако», «Парму», «Ювентус» и «Барселону».