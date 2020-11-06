Выписку Марадоны из больницы отложили из-за синдрома абстиненции

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«После операции у него наблюдались несколько эпизодов спутанности сознания, которые мы вместе с лечащими врачами относим к клинической картине абстиненции», — сказал он журналистам. По словам Луке, лечащие врачи приняли решение оставить Марадону в больнице для купирования синдрома, что «займет несколько дней».

Луке не уточнил, чем вызван синдром абстиненции. В июне лечащий врач бывшего футболиста признавал, что Марадона справился с наркотической зависимостью, но у него есть проблемы с алкоголем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--70ff24592194755c2686" data-vnd="70ff24592194755c2686" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=70ff24592194755c2686" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом Луке отметил, что в целом Марадона чувствует себя нормально. «Мы с Диего даже танцевали», — сказал врач. Ранее в четверг он сообщил, что сделанная Марадоне томография подтвердила, что операция прошла успешно, и что бывший футболист уже хочет вернуться домой. На тот момент Луке говорил, что лечащие врачи «также видят условия для выписки».

Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата в понедельник. Как заявил ранее Луке, госпитализация не была срочной, бывший футболист сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. Во вторник Марадону перевезли в другую больницу, где ему была проведена операция.