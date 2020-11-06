Выписку Марадоны из больницы отложили из-за синдрома абстиненции

«После операции у него наблюдались несколько эпизодов спутанности сознания, которые мы вместе с лечащими врачами относим к клинической картине абстиненции», — сказал он журналистам. По словам Луке, лечащие врачи приняли решение оставить Марадону в больнице для купирования синдрома, что «займет несколько дней».
Луке не уточнил, чем вызван синдром абстиненции. В июне лечащий врач бывшего футболиста признавал, что Марадона справился с наркотической зависимостью, но у него есть проблемы с алкоголем.
При этом Луке отметил, что в целом Марадона чувствует себя нормально. «Мы с Диего даже танцевали», — сказал врач. Ранее в четверг он сообщил, что сделанная Марадоне томография подтвердила, что операция прошла успешно, и что бывший футболист уже хочет вернуться домой. На тот момент Луке говорил, что лечащие врачи «также видят условия для выписки».
Марадону положили в больницу в городе
30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. В настоящее время он является главным тренером аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима».