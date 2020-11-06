Испанский клуб представил 19-летнего футболиста молодежной сборной Казахстана
Он является воспитанником «Шахтера».
Он является воспитанником «Шахтера».
19-летний казахстанский футболист Дмитрий Бачек официально представлен в «Унион Депортиво Побленсе», передает корреспондент Vesti.kz.
Об этом представитель третьего по силе дивизиона чемпионата Испании объявил в социальных сетях.
Напомним, о переходе футболиста команда сообщила месяц назад. Бачек является воспитанником карагандинского «Шахтера». В конце 2019 года он покинул свой родной клуб. Сообщалось, что он мог оказаться в хорватском «Хайдуке», интерес к нему также проявлял немецкий «Штутгарт».
«Побленсе» основан в 1935 году и представляет город