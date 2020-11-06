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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Испанский клуб представил 19-летнего футболиста молодежной сборной Казахстана

Он является воспитанником «Шахтера».

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19-летний казахстанский футболист Дмитрий Бачек официально представлен в «Унион Депортиво Побленсе», передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом представитель третьего по силе дивизиона чемпионата Испании объявил в социальных сетях.

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Напомним, о переходе футболиста команда сообщила месяц назад. Бачек является воспитанником карагандинского «Шахтера». В конце 2019 года он покинул свой родной клуб. Сообщалось, что он мог оказаться в хорватском «Хайдуке», интерес к нему также проявлял немецкий «Штутгарт».

«Побленсе» основан в 1935 году и представляет город Ла-Пуэбла автономного сообщества Балеарские острова. Клуб выступает в Сегунде Б и никогда не играл в Примере.

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