Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Уфа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Сельта
Футбол. Еврокубки
00:10
Вильярреал
Маккаби Тель-Авив
40
Все события
Фоторепортажи
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
11:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Он остается!» «Кайрат» объявил о продлении соглашения с Вагнером Лавом

Он стал одним из главных героев клуба на пути к чемпионству.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ФК «Кайрат» объявил о подписании нового соглашения с бразильским форвардом Вагнером Лавом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Срок нового договора — один год.

«Он остается! Футбольный клуб “Кайрат” и бразильский форвард Вагнер Лав продлили трудовое соглашение», — написал алматинский клуб в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Лав перешел в «Кайрат» летом этого года и стал одним из главных героев клуба на пути к чемпионству. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.

Читайте также
Новички "Барыса" с опытом игры в НХЛ провели первую тренировку
Пробили дно. Адвокат сравнил ЦСКА с последней командой Голландии
Сборная России молодежным составом победила финнов в Евротуре
Летчик Толбоев поддержал идею присвоения Хабибу звания Героя РФ
«Юве» и «Барса» нацелились на сына экс-звезды сборной Франции
Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
Роналду получил вызов в сборную Португалии на матчи Лиги наций
Орловский готов провести реванш с Федором Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь