«Он остается!» «Кайрат» объявил о продлении соглашения с Вагнером Лавом
Он стал одним из главных героев клуба на пути к чемпионству.
Он стал одним из главных героев клуба на пути к чемпионству.
ФК «Кайрат» объявил о подписании нового соглашения с бразильским форвардом Вагнером Лавом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Срок нового договора — один год.
«Он остается! Футбольный клуб “Кайрат” и бразильский форвард Вагнер Лав продлили трудовое соглашение», — написал алматинский клуб в социальных сетях.
Напомним, Лав перешел в «Кайрат» летом этого года и стал одним из главных героев клуба на пути к чемпионству. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.