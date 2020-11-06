Вагнер Лав и чемпионство. Почему переподписание бразильца — лучший вариант для «Кайрата»
Футболист выиграл для алматинцев первое «золото» КПЛ за 16 лет.
Футболист выиграл для алматинцев первое «золото» КПЛ за 16 лет.
Трансфер Вагнера Лава — лучшее решение «Кайрата». Бразилец не только усилил команду, но и помог достичь заветной цели — чемпионства в КПЛ, и руководство клуба уже продлило контракт с футболистом. Корреспондент Vesti.kz решил рассказать, почему переподписание Лава — необходимое решение для клуба.
С завоеванием титула для любой команды, помимо усиления, важным аспектом становится сохранение чемпионского состава, в том числе и звезд. Как только Лав прибыл в «Кайрат», у многих людей были сомнения по поводу его подписания. Но, как мы можем сказать теперь, он полностью оправдал ожидания, возложенные на него клубом и болельщиками. Решение о продлении контракта с бразильцем не заставило себя ждать, Кайрат Боранбаев сразу после чемпионского матча сказал, что намерен продолжить сотрудничество с легионером.
«Да, с Вагнером мы будем продлевать контракт, уже находимся на стадии подписания. Все согласовано, срок нового соглашения — один год», — сказал Боранбаев.
И хоть ранее говорилось, что новый контракт Лава рассчитан на год, точного времени в объявлении клуба сказано не было.
Также, по его словам, сейчас «Кайрат» находится на стадии продления контракта с другим лидером команды — защитником Раде Дугаличем. Такая активность в обеспечении сохранения основы команды говорит о чемпионских амбициях и на следующий сезон. Однако вместе с тем встает вопрос, будут ли
«Усиление? Будет, но точечное, на определенные позиции. Мы смотрим много казахстанских игроков, а также футболистов из стран ЕАЭС».
Но приоритетной, пожалуй, задачей для алматинцев, чтобы оставаться конкурентоспособными и в следующем сезоне, было переподписание Лава. Бразилец настолько хорошо играл в чемпионате Казахстана, что за 13 матчей за «Кайрат» забил семь голов и отдал пять ассистов. Таким образом, Лав является одним из важнейших, если не ключевым фактором текущего успеха «Кайрата». Он привнес в команду не только свой опыт и профессионализм, но и улучшил игру одноклубников, разнообразил нападение и в то же время сфокусировал внимание на себе.
Удивительно и то, как Лав сыгрался с Абатом Аймбетовым, которого в свое время так сильно хотел подписать Алексей Шпилевский.
Возможно, показатель силы клуба и уровня чемпионата — выступление в еврокубках. В этом сезоне у «Кайрата» не получилось зацепиться за Лигу Европы, но что смог выяснить для себя алматинский клуб — если продолжить совершенствовать текущую команду, можно получить конкурентоспособный состав для борьбы в следующих сезонах Лиги Европы и Лиги чемпионов.
Показатель хорошей формы Вагнера — его выступление в еврокубках. К примеру, в первой игре Лиги Европы между «Кайратом» и армянским «Ноа» (4:1) он забил два гола и отметился одним голевым пасом. Во втором матче с «Маккаби» он стал автором единственного гола «Кайрата» и почти сравнял счет, но второе взятие ворот отменили